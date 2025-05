Como siempre, seré breve.

El expresidente Barack Obama ha tenido varios nombres. Cuando Andrew Basiago lo conoció a los 19 años se le presentó como Barry Soetoro, y dijo que era de Indonesia.

Todo el mundo sabe que la familia materna de Obama es de la CIA; menos conocido es que su padre no es un africano, sino un indonesio: Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo.

Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo fue el líder espiritual de un culto satánico que se llama Subud. En otras palabras, el padre de Obama era del linaje conocido entre los satanistas como la Hermandad Musulmán. La Hermandad Musulmán es la 14a familia gobernante después de los 13 apellidos italianos: Breakspeare, Somaglia, Orsini, Conti, Chigi, Colonna, Farnese, Medici, Gaetani, Pamphili, Este, Aldobrandini.

Esta foto de Obama y el Príncipe Al-Waleed bin Talal (centro) evidencia la posición de Barack Obama dentro de la Hermandad Luciferana:

El Príncipe Al Waleed, que antes de 2017 era uno de los hombres más ricos del mundo, pagó para que Obama estudiara en la Facultad de Derecho de Harvard. Resumiendo, la Hermandad Musulmana, dirigida por la familia Al Saud, estaba usando al futuro presidente de los Estados Unidos como su mozo.

El padre de Nayib Bukele, según la historia, se convirtió al Islam y en la década de los 1980 construyó cuatro mezquitas. Nayib y sus hermanos no fueron criados como cristianos, sino como musulmanes. Pero como todas las instituciones religiosas del mundo, el Islam era gobernado por la Hermandad Luciferana. Resumiendo, tanto Bukele como Barack Obama fuerson instalados en el poder por el luciferismo, que los crió y formó para los papeles que desempeñarían.

La Hermandad Luciferana es la causa de todo el crimen organizado en el mundo, que gestiona através de la CIA, Mossad, MI6, y otras agencias de inteligencia. La CIA formó el nucleo de la MS-13 con muchachos que ya había programado como computadoras en El Salvador con las técnicas jesuitas que se hicieron más científicas en los programas de MK-Ultra. Este núcleo se reunía en una tienda de Yum Yum Donuts en Los Ángeles, y la CIA les suministraba cocaína importada de Colombia por medio de los Contras.

Cuando los mareros ya estaban adiestrados en la delincuencia, Reagan y Bush los deportó para que El Salvador estuviera secuestrado por el crímen organizado. Al mismo tiempo, la Hermandad se aseguró de que sólo su gente gobernaría, o si llegaba alguien a la presidencia que no fuera corrupto que no podría hacer nada.

El asesinato de Seth Rich fue un hecho histórico tan importante como el asesinato de John F. Kennedy. Rich era un empleado del Partido Demócrata que había descargado los correos electrónicos del comité nacional (DNC) y los había entregado al equipo de Wikileaks, quien los publicó. Lo que revelaron esos correos—especialmente los de Hillary Clinton y John Podesta—es que en la cúpula del partido estaban traficando niños para el sexo y ritos satánicos. Este escándalo se conoce como Pizzagate.

Las prácticas satánicas no se limitaban a los demócratas. Tal como se evidencia en esta foto tomada el 6 de enero de 2017 en República Dominicana, el abuso satánico a los niños es un problema global. A la izquierda está el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, un Republicano, y a la derecha está Tony Podesta, un satanista y traficante de niños cuyo hermano, John Podesta, fue consejero de Bill Clinton y Obama.

Un ex-empleado del FBI, ya difunto, que se llama Jonathan McGreevy, hizo declaraciones juradas grabadas por video para el bufete del reconocido abogado, Lin Wood. En el testimonio traducido abajo, McGreevy declara que el gobierno de Obama trajo a dos afiliados a la MS-13 de otro país a Washington, DC, para que asaltaran a Seth Rich y sustityeran una memoria USB que él siempre llevaba por otra memoria. Los mareros lo achecharon y le pegaron unos disparos, y murió en el hospital.

Cuando Seth Rich entró por primera vez, no tengo mucha información aparte de lo que me dijeron, pero no lo que vi personalmente. Desconozco su primer contacto con WikiLeaks. Sé que cuando lo visitó por segunda vez y regresó, WikiLeaks le indicó cómo obtener más información, y querían cosas específicas: “Mira aquí, mira aquí, aquí”, porque cuando entró para el allanamiento, obtuvo mucha información, simplemente descargó todo lo que pudo, lo que expuso muchas cosas.

Estaban preocupados por la exposición. El Comité Nacional Demócrata (DNC), Hillary, Bowser y Brazile, todos estaban muy preocupados, pero Rod también lo estaba personalmente, porque había estado escribiendo cosas para afectar a Hillary Clinton y no quería que salieran a la luz porque estaría fuera de esto, estaría acabado, no sería nombrado para ningún cargo, y tenía un interés personal en eso.

Así que, cuando le pusieron la tarea de resolver el problema, recurrió a personas con las que ya había trabajado durante años, personas corruptas y a quienes controlaba. Le debían la continuidad de sus carreras federales. Ya los había salvado antes, había pasado por alto cosas y les había permitido continuar con sus carreras. Y tenía gente a su alrededor, en un pequeño círculo en Baltimore.

ENTREVISTADOR: Entonces, ¿se pretendía asesinar a Seth Rich o se pretendía más bien robarlo, o lo sabe?

ENTREVISTADO: Se pretendía robarlo, darle una paliza. Solo querían la memoria USB que llevaba consigo habitualmente, la información que iba a pasar a WikiLeaks, lo que había descubierto y la información más específica que WikiLeaks le había solicitado. Eso era lo que querían. No la dejaba en casa. Siempre la llevaba consigo porque tenía gente viviendo con él.

Y, de nuevo, a Rod le molestó mucho que esto pudiera exponerlo todo y arruinar sus planes. Habría terminado. Era una relación bastante tenue, ya sabes, siendo republicano y todo eso, pero había demostrado ser tan corrupto como ellos y estar dispuesto a dar acceso a todo lo que hacía por ellos. Así que tenía que recuperarlo, y a ellos no les importaba; a él no le importaba cómo se hiciera, salvo que se suponía que iba a ser robado. Tenían que recuperarlo, no les importaba. Pero Rod añadió: “Consíganlo, como sea”.

Contrató a su amigo agente de la DEA, a quien había encubierto muchísimas veces (y es corrupto), en Baltimore y otros lugares de Maryland, y lo puso a cargo. Reclutó a alguien más, y luego se hundieron’— y este agente de la DEA en particular es el especialista en pandillas de la DEA, y se especializa aún más en la MS-13. Fue él quien, fuera de la comunidad local, contrató, encontró a los dos miembros de la MS-13 en el sur y los trajo, o mejor dicho, fue a encontrarse con ellos. Vinieron, se encontraron y él los trajo a la ciudad. Y las cosas fueron mal después de eso.

Se suponía que iban a robarlo. Entonces los dos tipos lo mataron, le dispararon y murió después. Recuperaron la memoria USB, que luego cambiaron por una que Rod les había proporcionado, la que Sean le había cargado previamente. Así que lo logró— pudo recuperarla, mantener su participación en la manipulación de correos electrónicos, el acceso no autorizado al servidor de Hillary Clinton, cosas así, y se quedó—

ENTREVISTADOR: Entonces, cambiaron una memoria USB que estaba en el cuerpo por una memoria USB que Rod había preparado para dejar como—

ENTREVISTADO: Correcto.